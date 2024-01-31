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Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Тетяна ОлійникСереда, 31 січня 2024, 22:50
Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року
ФОТО ДІЛАНА МАРТІНЕСА, REUTERS

Ярослава Магучіх встановила новий найкращий результат сезону у світі у стрибках у висоту – 2.04 м.

Джерело: Суспільне.Спорт

Деталі: З результатом 2.04 м українка відкрила свій сезон: вона виграла змагання у німецькому Коттбусі, встановивши також рекорд турніру.

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Протягом сезону-2023 Магучіх здобула 14 міжнародних перемог, зокрема вперше в кар'єрі виборола "золото" світової першості та чемпіонату Європи в приміщенні, а також захистила звання чемпіонки Діамантової ліги з легкої атлетики.

У січні минулого року Ярослава посіла на турнірі перше місце з результатом 1.98 метра.

Найрейтинговішою суперницею українки в Коттбусі цього року стала естонка Елізабет Піхела — 23-тє місце у світовому рейтингу World Athletics. Топ-50 заліку також представляли Айріне Пальшите з Литви (45-та) і Гета Туурі з Фінляндії (46-та).

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Теми: спорт
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