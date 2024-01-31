Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Ярослава Магучих установила новый лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту – 2.04 м.

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: С результатом 2.04 м украинка открыла свой сезон: она выиграла соревнования в немецком Котбусе, установив рекорд турнира.

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В течение сезона-2023 Магучих одержала 14 международных побед, в том числе впервые в карьере завоевала "золото" мирового первенства и чемпионата Европы в помещении, а также защитила звание чемпионки Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.

В январе прошлого года Ярослава заняла первое место на турнире с результатом 1.98 метра.

Самой рейтинговой соперницей украинки в Коттбусе в этом году стала эстонка Элизабет Пихела – 23-е место в мировом рейтинге World Athletics. Топ-50 зачета также представляли Айрине Пальшите из Литвы (45-я) и Гета Туури из Финляндии (46-я).