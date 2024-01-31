Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Татьяна ОлейникСреда, 31 января 2024, 22:50
Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года
ФОТО ДЕЛАНА МАРТИНЕСА, REUTERS

Ярослава Магучих установила новый лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту – 2.04 м.

Источник: "Суспільне.Спорт"

Детали: С результатом 2.04 м украинка открыла свой сезон: она выиграла соревнования в немецком Котбусе, установив рекорд турнира.

Реклама:

В течение сезона-2023 Магучих одержала 14 международных побед, в том числе впервые в карьере завоевала "золото" мирового первенства и чемпионата Европы в помещении, а также защитила звание чемпионки Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.

В январе прошлого года Ярослава заняла первое место на турнире с результатом 1.98 метра.

Самой рейтинговой соперницей украинки в Коттбусе в этом году стала эстонка Элизабет Пихела – 23-е место в мировом рейтинге World Athletics. Топ-50 зачета также представляли Айрине Пальшите из Литвы (45-я) и Гета Туури из Финляндии (46-я).

ВИДЕО ДНЯ
Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО

фото, аудиоВ Верховном суде Украины разоблачили мужчину, который оправдывал агрессию и оккупацию РФ

Кличко вступился за Залужного: Политика может перевесить здравый смысл

видео, фотоРоссияне накрыли огнем центр Херсона: 4 погибших и раненый

В Грузии заявили об обнаружении взрывчатки, которую якобы везли из Украины в Воронеж

Маркарова: Сенат США может проголосовать за законопроект с помощью Украине 7 февраля

Все новости...

Читайте УП В Google News

спорт
Россию лишили "золота" Олимпиады-2022
Российскую фигуристку дисквалифицировали за допинг: РФ потеряет олимпийское "золото"
После Аustralian Open сразу три украинки вошли в ТОП-30 рейтинга WTA
Последние новости
15:47
Молдова опровергла фейк о якобы транзите F-16 для Украины
15:45
Glovo запустил платформу On-Demand для доставки заказов бизнеса
15:28
Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО
15:26
фотоБанда россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости – прокуратура
15:23
В Польше возьмутся за масло и сахар из Украины: введение НДС и ограничение ввоза
15:13
Экс-полицейский из Изюма получил 15 лет тюрьмы за госизмену
15:12
В январе Украина поставила рекорд экспорта во время большой войны – Минэкономики
14:57
Ученые разработали проект нового суперколлайдера: он должен объяснить 95% космоса
14:46
фото, обновленоПри обстреле ресторана в Лисичанске погиб "министр ЛНР" и 2 депутата
14:40
"Птичка" указывала направление движения: как аэроразведчики с помощью дрона спасли пограничника
Все новости...
Реклама: