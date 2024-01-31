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"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Тетяна ОлійникСереда, 31 січня 2024, 23:20
Майбутнє за технологіями та піхотою: Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю
Денис Прокопенко. Скриншот

Командир 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, підполковник Денис Прокопенко "Редіс" 25 січня звернувся із відеопромовою до делегатів військової конференції EstMil. tech 2024 в Таллінні, Естонія.

Джерело: пресслужба "Азову"  

Пряма мова: "Багато речей працюють, коли противник бігає в капцях і їздить на верблюдах, але не працюють проти регулярних військ у великій сухопутній війні з перевагою противника в усіх аспектах, в тому числі й в застосуванні технологій. Тому ми зробили для себе висновок, який став основою нинішньої концепції підготовки в 12-й бригаді "Азов":

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"Найкраща зброя – це мотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат, а його найкращий помічник – новітні надійні технології". Я вважаю, що майбутнє за уніфікованою системою, яка включає в себе всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й нашого найціннішого ресурсу – піхоти".

Деталі: Прокопенко наголосив, що більшість новітніх технологій не працюють, якщо ворог має добре розвинену систему протиповітряної оборони та потужну РЕБ. 

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"Редіс" також стверджує, що майже за 10 років війни Росії проти України стався колосальний технологічний прогрес у сфері автоматизованих систем управління боєм та робототехніки, які значно підвищили рівень обізнаності командира та зробили війська ефективнішими.

Пряма мова: "Здавалося б, що з кожним роком роль солдата на полі бою стає все менш значущою. Більшість вважає, що штучний інтелект повністю замінить солдатів на полі бою в найближчому майбутньому. Звичайно, технології – це майбутнє, але в першу чергу війна – це мистецтво, а не просто гонка технологій, в рамках якої солдат починає стагнувати через думку про те, що роботизована техніка повністю замінить його".

Теми: Азов зброявійна
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