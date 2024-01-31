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"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Татьяна ОлейникСреда, 31 января 2024, 23:20
Будущее за технологиями и пехотой: Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии
Денис Прокопенко. Скриншот

Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, подполковник Денис Прокопенко "Редис" 25 января обратился с видеоречью к делегатам военной конференции EstMil. tech 2024 в Таллинне, Эстония.

Источник: прессслужба "Азова"

Прямая речь: "Многие вещи работают, когда противник бегает в тапочках и ездит на верблюдах, но не работают против регулярных войск в великой сухопутной войне с превосходством противника во всех аспектах, в том числе и в применении технологий. Поэтому мы сделали для себя вывод, который стал основой нынешней концепции подготовки в 12-й бригаде "Азов":

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"Лучшее оружие – это мотивированный, хорошо подготовленный, дисциплинированный солдат, а его лучший помощник – новейшие надежные технологии". Я считаю, что будущее за унифицированной системой, которая включает в себя всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и нашего ценного ресурса – пехоты".

Детали: Прокопенко подчеркнул, что большинство новейших технологий не работают, если у врага хорошо развитая система противовоздушной обороны и мощная РЭБ. 

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Редис также утверждает, что почти за 10 лет войны России против Украины произошел колоссальный технологический прогресс в сфере автоматизированных систем управления боем и робототехники, которые значительно повысили уровень осведомленности командира и сделали войска более эффективными.

Прямая речь: "Казалось бы, что с каждым годом роль солдата на поле боя становится все менее значимой. Большинство считает, что искусственный интеллект полностью заменит солдат на поле боя в ближайшем будущем. Конечно, технологии – это будущее, но в первую очередь война – это искусство, а не просто гонка технологий, в рамках которой солдат начинает стагнировать по мысли о том, что роботизированная техника полностью заменит его".

Темы: Азоворужиевойна
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