Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими – Мінкульт

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 січня 2024, 14:43
Три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими – Мінкульт
ФОТО "УКРІНФОРМ"

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявляють, що станом на 8 січня ще три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими невідомими особами.

Джерело: голова комісії Мінкульту з приймання-передачі об'єктів держмайна Києво-Печерської лаври, директор департаменту культурної спадщини міністерства Мар'яна Томін в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми повернули майно державі, передали всі ці об'єкти заповіднику, але станом на зараз залишаються три об'єкти (54, 57 і 58 корпуси), де перебувають невідомі люди, які там забарикадувалися, і це є однією з причин, чому Нижня лавра є зарежимленою. Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено".

Реклама:

Передісторія:

  • Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. 29 березня 2023 року у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. 30 березня духовенство УПЦ (МП) мало покинути київську лавру, але заявило не хоче цього робити.
  • Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. 
  • Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.

Читайте також: Частина монахів МП, які називали Європу безбожною, перебралися в ЄС – в.о. намісника Лаври

Теми: КиївМінкультури
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Зеленський: Нам треба думати, як провести вибори, але зараз закон забороняє

У понеділок на дорогах України ожеледиця, на півночі сильні морози

відеоТрамп про Орбана: Великий лідер у Європі

фотоПогрози Ніколову: правоохоронці встановили зловмисників

Усі новини...
Київ
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами, ймовірно, через підпал – КМДА
Ракетний удар 2 січня: зросла кількість загиблих у Києві та Харкові
На Борщагівці в Києві прорвало водопровід, затопило вулицю
Останні новини
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
23:05
У Monobank знову заявили про потужні DDoS-атаки
22:54
Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії
22:42
Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь
22:00
фотоУ Донецьку на ринку через обстріл загинули люди, Сили оборони заявили про непричетність
21:40
Ми вже визначили пріоритети на наступні тижні, чітко бачимо завдання – Зеленський
21:19
Зеленський про стеження за журналістами: СБУ буде розслідувати, все знайдуть
21:10
У Франції пройшли протести проти важливого для Макрона закону про імміграцію
Усі новини...
Реклама: