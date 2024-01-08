Три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими – Мінкульт

У Міністерстві культури та інформаційної політики України заявляють, що станом на 8 січня ще три об'єкти Києво-Печерської лаври залишаються забарикадованими невідомими особами.

Джерело: голова комісії Мінкульту з приймання-передачі об'єктів держмайна Києво-Печерської лаври, директор департаменту культурної спадщини міністерства Мар'яна Томін в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми повернули майно державі, передали всі ці об'єкти заповіднику, але станом на зараз залишаються три об'єкти (54, 57 і 58 корпуси), де перебувають невідомі люди, які там забарикадувалися, і це є однією з причин, чому Нижня лавра є зарежимленою. Але я думаю, що скоро це питання буде вирішено".

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Передісторія:

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. 29 березня 2023 року у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. 30 березня духовенство УПЦ (МП) мало покинути київську лавру, але заявило не хоче цього робити.

Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився.

Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.

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