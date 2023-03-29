Архімандрит Печерської лаври УПЦ МП перейшов до ПЦУ. Його призначили в.о. намісника лаври

Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконуючим обов’язки намісника Лаври. Епіфаній погодився.

Джерело: Православна церква України

Деталі: У ПЦУ повідомляють, що Авраамій (Лотиш) член духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

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Відзначається, що він сам звернувся до Епіфанія з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря ПЦУ.

Епіфаній задовольнив прохання Авраамії. Отець тепер буде виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

Епіфаній також просить уряд надати приміщення на території Лаври для проведення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності.

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Він сподівається, що держава допоможе захистити нового намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.

Отець Авраамій також звернувся до братії і закликав монахів об'єднатися та визнати томос єдиної української церкви.

Він звинувачує чинного намісника Лаври Павла (Лебедя) та керівництво УПЦ МП у тому, що вони "крок за кроком" формували ту ситуацію, у якій опинився Московський патріархат.

Пряма мова Авраамії: "Всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю.

Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися.

Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає.

Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння".

Деталі: Отець натякає, що останні події спонукають УПЦ МП визнати "нову канонічну реальність існування в Україні помісної православної церкви, якій надано томос про автокефалію".

Він закликає монахів залишитися в Лаврі, але в складі ПЦУ. Авраамій додав, що готовий до спілкування з духівництвом УПЦ МП.

Пряма мова Авраамії: "Я сам добровільно прийняв це складне, але на мою думку – єдино правильне і канонічно виправдане рішення.

Блаженніший Митрополит Епіфаній на моє прохання затвердив мене в числі братії Лаври у складі ПЦУ. На мене недостойного Священноархімандрит поклав обов’язок намісника Лаври.

Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви Отців Печерських приймаю його".

Нагадаємо:

29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври провели останнє богослужіння УПЦ МП. 30 березня духівництво УПЦ МП має покинути Лавру, проте намісник Лаври митрополит Павло заявив, що вони не планують цього робити і подають позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/УПЦ (МП). У Лаврі подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

Митрополит ПЦУ Епіфаній запевняє, що монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.

У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі.

Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ. Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, поглиблену перевірку пройшли понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Суди винесли 7 звинувачувальних вироків.

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