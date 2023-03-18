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Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння

Катерина ТищенкоСубота, 18 березня 2023, 16:30
Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння
Епіфаній, фото ПЦУ

Митрополит ПЦУ Епіфаній запевняє, що монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.

Джерело: звернення Епіфанія до братії Лаври та громадськості

Дослівно: "У зв’язку з подіями, пов’язаними зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, вважаю за необхідне дати пояснення щодо низки питань.

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Найперше, слід підкреслити, що в жодному разі не йдеться про закриття цього монастиря, припинення в ньому молитви, богослужінь, чернечого життя. Порівняння нинішніх подій із минулими гоніннями комуністичної влади на церкву загалом та двократним закриттям монастиря зокрема – безпідставна маніпуляція. Особливо цинічно вона звучить з вуст ієрарха, який був тісно пов’язаний з Компартією та навіть намагався від неї висуватися на виборну посаду".

Деталі: Епіфаній закликав братію Лаври "сприяти процесу звільнення від московського ярма".

"Московська духовна влада в Україні є неканонічною, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу", - підкреслив він.

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Епіфаній нагадав, що, відкриваючи монастир у складі Помісної церкви, Священний синод ПЦУ водночас звернувся до уряду з проханням надати у Лаврі приміщення для чернечого життя та богослужінь.

"Це прохання залишається актуальним, і ми наполягатимемо на тому, щоби чернече життя, можливість для щоденної молитви та богослужінь були належним чином забезпечені", - наголосив митрополит.

Дослівно: "Як священноархімандрит я засвідчую братії, що всі з вас, хто послідують вимогам канонів і Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви, – продовжать своє служіння в Лаврі. Всі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати для того, щоби захистити вас від залякувань з боку дотеперішнього очільника Лаври.

Керувати поточними справами обителі будуть ті, хто знають традиції та життя монастиря, хто відомий вам, адже належить до братії, хто має відповідні здібності та не заплямував себе відданістю "русскому міру".

Давня слов’янська мова, разом з сучасною українською мовою, буде богослужбовою мовою Лаври – ми знаємо, що для багатьох з вас це питання також є важливим".

Теми: ЕпіфанійПравославна Церква УкраїниУПЦ МП
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