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Конфлікт із побиттям у тернопільському ТЦК: судитимуть двох військових

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 січня 2024, 18:41
Конфлікт із побиттям у тернопільському ТЦК: судитимуть двох військових
фото ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Повідомляється, що обвинувальний акт направлено до суду.

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Як встановило слідство, увечері 6 жовтня 2023 року у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Солдат-гранатометник та командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.

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Встановлено, що таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості.

Командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень.

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад.

Теми: ДБР
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