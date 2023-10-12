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Конфлікт із побиттям у тернопільському військкоматі: двом військовим оголосили підозру

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 жовтня 2023, 15:50
Конфлікт із побиттям у тернопільському військкоматі: двом військовим оголосили підозру
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: За даними слідства, ввечері 6 жовтня у Тернополі солдат-гранатометник разом із двома невстановленими особами у військовій формі зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Після того, як вони з’ясували, що він є  уродженцем РФ (чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України), запропонували проїхати до військкомату.

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Отримавши відмову, кілька разів вдарили його, насильно заштовхали до автомобіля та відвезли до ТЦК.

Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

Згодом було оприлюднено й інше відео, на якому у ТЦК двох лежачих б’ють військові. Серед них був і постраждалий.

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Правоохоронці встановили, що причиною конфлікту стало непорозуміння чоловіків із черговим військкомату, у якого вони (перебуваючи напідпитку) намагались забрати зброю та били у присутності свідків. Саме це і викликало агресію у підозрюваних.

За цим фактом теж зареєстровано кримінальне провадження.

11 жовтня командиру відділу охорони та солдату гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).

Крім того, солдату-гранатометнику також повідомлено про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання для них міри запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Теми: ТернопільВоєнний станДБР
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