Справа Дубінського про виїзд за кордон пішла до суду

Обвинувальний акт стосовно народного депутата Олександра Дубінського за фактом службового підроблення скерували до суду.

Джерело: Офіс генпрокурора та ДБР у Telegram

Дослівно ОГП: "Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон".

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Деталі: В ОГП нагадали, що Дубінський у заяві на ім’я міністра охорони здоров’я просив дати йому дозвіл на перетин держкордону для супроводу його батька на лікування. Але, отримавши дозвіл, поїхав на відпочинок і перебував поза межами України понад місяць.

Повідомляється, що під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

11 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо Дубінського.



Також суд обмежив нардепу терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

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