Справа Дубінського про виїзд за кордон пішла до суду
Обвинувальний акт стосовно народного депутата Олександра Дубінського за фактом службового підроблення скерували до суду.
Джерело: Офіс генпрокурора та ДБР у Telegram
Дослівно ОГП: "Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон".
Деталі: В ОГП нагадали, що Дубінський у заяві на ім’я міністра охорони здоров’я просив дати йому дозвіл на перетин держкордону для супроводу його батька на лікування. Але, отримавши дозвіл, поїхав на відпочинок і перебував поза межами України понад місяць.
Повідомляється, що під час перебування за кордоном Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.
11 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо Дубінського.
Також суд обмежив нардепу терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Передісторія:
- 9 серпня 2023 року генпрокурор Андрій Костін повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
- 3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.
- 13 листопада нардепу оголосили підозру в державній зраді та участі в злочинній організації.
- Печерський райсуд Києва уночі 14 листопада 2023 обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави, засідання проходило у закритому режимі.