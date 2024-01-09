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Комітет Ради переніс на середу розгляд законопроєкту про мобілізацію

Валентина РоманенкоВівторок, 9 січня 2024, 17:57
Комітет Ради переніс на середу розгляд законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада. Shutterstock

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс на середу 10 січня розгляд урядового законопроєкта щодо мобілізації.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Так, комітет оборони сьогодні засідання завершив і переніс питання по мобілізації на завтра.

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Відповідно завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від комітета (які мають бути враховані до другого читання) і в зал законопроєкт піде 11 січня на голосування у першому читанні".

Що передувало: Станом на 9 січня у Верховній Раді було зареєстровано 5 законопроєктів щодо вдосконалення мобілізації: урядовий та 4 альтернативних.

У вівторок також зібрався парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони. За даними Железняка, нардепи взялися обговорювати інший законопроєкт #10062 (щодо реєстру військового обліку).

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
  • Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.
  • 8 січня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Читайте також Як виглядатиме мобілізація в Україні. Перекладаємо з бюрократичної мови на людську нашумілий законопроєкт від уряду

Теми: мобілізаціяВерховна Радазаконодавство
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