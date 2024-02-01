ISW проаналізував заяви Путіна про "демілітаризовану зону"

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо ідеї "демілітаризованої зони", яка, на його думку, виведе російську територію з-під вогневої досяжності України.

Джерело: ISW

Деталі: Президент Росії Володимир Путін подвоїв свої максималістські і навмисно розмиті територіальні цілі в Україні 31 січня.

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Під час зустрічі зі своїми "довіреними особами" російський диктатор заявив, що просування нинішньої лінії фронту вглиб України є найважливішою метою військ РФ на всій території бойових дій.

Путін наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка, за його словами, виведе російську територію, включно з окупованою Україною, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії, наданих Заходом.

Аналітики зазначають: оголошена Путіним мета просунути лінію фронту так, щоб заявлені і фактичні території Росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою і фактично недосяжною доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії.

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Путін, швидше за все, анексує будь-які українські території, які Росії вдасться захопити, переслідуючи цю примарну мету (зокрема, чотири області, про анексію яких Росія вже заявила, але які вона лише частково їй підконтрольні), таким чином, нові російські території опиняться в зоні досяжності українських систем.

Президент РФ також включив місто Харків, яке він раніше називав "російським", до цієї гіпотетичної "демілітаризованої зони", ймовірно, для того, щоб скористатися дискусіями навколо малоймовірної можливості російської наступальної операції вздовж північного кордону Харківської області з Бєлгородської області.

Путін може мати намір посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від триваючої російської наступальної операції вздовж лінії Харків-Луганська область, але ISW продовжує оцінювати, що російські сили в Бєлгородській області можуть здійснювати лише тактичні дії, які слугуватимуть діями для відволікання і закріплення українських сил уздовж кордону.

Російський диктатор також, ймовірно, намагається апелювати до нових закликів російських ультранаціоналістів створити "буферну зону" між Харківською і Бєлгородською областями, щоб відсунути українські РСЗВ і артилерію від кордону з Бєлгородською областю.

У звіті нагадують, що Путін раніше заявляв, що розгляне можливість створення такої "буферної зони" під час масового невдоволення з приводу транскордонних рейдів проукраїнських сил у Бєлгородську область влітку 2023 року, але російські військові досі не вжили жодних дій, які б свідчили про те, що він серйозно розглядає ці заклики.

Путін також наголосив на російських наступальних зусиллях під Авдіївкою, ймовірно, для того, щоб представити ці зусилля як успішні для російської аудиторії та ще більше виправдати російську війну в Україні.

Він також повторив шаблонні наративи про те, що російська війна в Україні – це боротьба за російський суверенітет, яка очищає російське суспільство від тих, хто проти цього суверенітету, таким чином намагаючись об'єднати російське суспільство.

Ключові висновки ISW за 31 січня: