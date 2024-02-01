Арестович покинув Україну завдяки листу ГУР у вересні – NGL.media

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).

Джерело: журналістський антикорупційний центр NGL.media

Деталі: 48-річний Олексій Арестович виїхав 4 вересня 2023 року у Польщу через пункт пропуску Краківець-Корчова. За даними джерела NGL.media у прикордонній службі, підставою для його виїзду став лист Головного управління розвідки МО України.

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Уже майже 5 місяців він не повертається в Україну.

Раніше Арестович неодноразово виїджав за кордон, однак повертався в Україну. Наприклад, на початку травня 2023 року він також виїхав через Краківець завдяки листу ГУР і повернувся лише наприкінці червня, провівши за межами України майже півтора місяці.

Крім двох згаданих випадків, із моменту вторгнення росіян 24 лютого 2022 року Арестович виїжджав за кордон ще 7 разів на інших підставах – наприклад, на підставі рішень голови прикордонників, як радник Офісу президента тощо. Усі ці поїздки тривали не довше 9-ти днів.

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Державна прикордонна служба України (ДПСУ) відмовилася надати NGL.media офіційну інформацію про підстави для виїзду Арестовича, мотивуючи це тим, що "інформація про перетинання державного кордону особою стосується її приватного життя".

Представники ГУР не відповіли на запитання NGL.media протягом двох тижнів.

У травні минулого року завдяки схожому листу ГУР з України виїхав депутат Київради Владислав Трубіцин – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де мали розглядати його справу за звинуваченням у хабарництві. "Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення", – пояснював тоді представник ГУР Андрій Юсов.

Журналісти звернулися з проханням про коментар до Арестовича через приватні повідомлення у кількох месенджерах, але на момент публікації відповіді не отримали.

17 січня 2023 року Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента. Відставка була пов’язана із висловом Арестовича щодо влучання російської ракети в будинок у Дніпрі.

У жовтні 2023 року Національна поліція розпочала досудове розслідування після звернення народної депутатки Інни Совсун, обуреної тим, що на своїх закритих "психологічних семінарах" Арестович називав жінок "істотами", яких "хочеться душити". У листопаді поліція відкрила про нього ще одне провадження за статтею 383 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про злочин).

Сам Арестович у листопаді минулого року заявив, що у нього конфлікт із Офісом президента і що на нього чинять політичний тиск.

"Я маю низку міжнародних форумів, на яких я ключовий спікер. Тобто маю формальний привід перебувати за кордоном. Але, як ви розумієте, коли секретар РНБО і депутати від правлячої партії звинувачують тебе у тому, що ти російський шпигун, і обіцяють посадити, це жодною мірою не сприяє поверненню", – говорив він в інтерв’ю російській "Медузі", відмовившись назвати країну свого перебування.

Відтоді Арестовича бачили у Відні, Нью-Йорку та Варшаві.

З одного з останніх його інтерв’ю, опублікованому 24 січня, зрозуміло, що зараз Арестович живе у Нью-Йорку. Уникаючи деталей, він заявив, що виїхав з України законно.

"У мене зараз в Європі ще два проекти. Коли їх закрию, тоді поїду в Україну. Я дуже хочу додому", – сказав Арестович, відповідаючи на питання про повернення.