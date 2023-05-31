Депутат-"слуга" Трубіцин виїхав з України завдяки листу від Буданова – "Схеми"

Обвинувачений в хабарництві 40-річний депутат Київради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин виїхав з України, скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Джерело: проект "Радіо Свобода" - "Схеми"

Деталі: Журналісти з'ясували, що завдяки листу депутату вдалося виїхати в Польщу через пункт пропуску "Рава-Руська" ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні хабара.

Mercedes Трубіцина фото "схем"

"Схеми" мали змогу ознайомитись зі змістом цього листа, датованим 27 січня 2023 року. У ньому очільник ГУР звертається до голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека з проханням посприяти "безперешкодному перетину кордону" для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам, серед яких був Трубіцин.

Депутат в Україну не повернувся і вже вдруге пропустив засідання ВАКС, через що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

Що передувало: 30 травня стало відомо, що Трубіцин виїхав з України й не прибув до Вищого антикорупційного суду, тож САП просить оголосити його в міжнародний розшук.

Довідка: Окрім депутатства, Трубіцин є головою комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.