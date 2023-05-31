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Депутат-"слуга" Трубіцин виїхав з України завдяки листу від Буданова – "Схеми"

Євген КізіловСереда, 31 травня 2023, 15:44
Депутат-слуга Трубіцин виїхав з України завдяки листу від Буданова – Схеми
Владислав Трубіцин, фото з його соцмереж

Обвинувачений в хабарництві 40-річний депутат Київради від партії "Слуга народу" Владислав Трубіцин виїхав з України, скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Джерело: проект "Радіо Свобода" - "Схеми"

Деталі: Журналісти з'ясували, що завдяки листу депутату вдалося виїхати в Польщу через пункт пропуску "Рава-Руська" ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні хабара.

Mercedes Трубіцина
Mercedes Трубіцина
фото "схем"

"Схеми" мали змогу ознайомитись зі змістом цього листа, датованим 27 січня 2023 року. У ньому очільник ГУР звертається до голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека з проханням посприяти "безперешкодному перетину кордону" для виїзду у закордонне відрядження з 28 січня до 25 травня 2023 року п’ятьом особам, серед яких був Трубіцин. 

Депутат в Україну не повернувся і вже вдруге пропустив засідання ВАКС, через що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

Що передувало: 30 травня стало відомо, що Трубіцин виїхав з України й не прибув до Вищого антикорупційного суду, тож САП просить оголосити його в міжнародний розшук.

Довідка: Окрім депутатства, Трубіцин є головою комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

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Теми: кордонСлуга народуКиїврадахабар
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