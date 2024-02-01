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В ГУР заперечують, що писали офіційного листа для виїзду Арестовича з країни

Альона Мазуренко Четвер, 1 лютого 2024, 15:00
В ГУР заперечують, що писали офіційного листа для виїзду Арестовича з країни
ОЛЕКСІЙ АРЕСТОВИЧ, ФОТО ОП

Головне управління розвідки заперечує, що скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу від ГУР. 

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон".

Нагадаємо: 

  • 1 лютого журналістський антикорупційний центр NGL.media опублікував інформацію, що колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).

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Теми: розвідкаАрестович
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