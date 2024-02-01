NGL.media опублікували дані бази перетину кордону: Арестович двічі виїжджав завдяки "листу ГУР"

Журналістський антикорупційного центру NGL.media опублікували дані бази перетину кордону, які свідчать, що скандально відомий блогер, колишній позаштатний радник голови Офісу президента, Олексій Арестович, принаймні двічі, у травні і вересні, виїжджав з України завдяки "листам ГУР".

Джерело: NGL.media

Дослівно: "Задля повноти інформації NGL.media вирішили опублікувати повний список перетинів державного кордону Олексієм Арестовичем у 2022-2023 роках, прибравши звідти чутливу, на нашу думку, інформацію. Ці дані свідчать, що Арестович принаймні двічі використав листи ГУР як підставу для виїзду".

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Деталі: Водночас в редакції припустили, що існує певна ймовірність, що лист може бути підробленим.

Що цьому передувало:

1 лютого NGL.media опублікував інформацію, що колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).

Пізніше Головне управління розвідки заявило, що не видавало Арестовичу "ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон".