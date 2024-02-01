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NGL.media опублікували дані бази перетину кордону: Арестович двічі виїжджав завдяки "листу ГУР"

Олександр ШумілінЧетвер, 1 лютого 2024, 17:23
NGL.media опублікували дані бази перетину кордону: Арестович двічі виїжджав завдяки листу ГУР
Фото: Getty Images

Журналістський антикорупційного центру NGL.media опублікували дані бази перетину кордону, які свідчать, що скандально відомий блогер, колишній позаштатний радник голови Офісу президента, Олексій Арестович, принаймні двічі, у травні і вересні, виїжджав з України завдяки "листам ГУР".

Джерело: NGL.media

Дослівно: "Задля повноти інформації NGL.media вирішили опублікувати повний список перетинів державного кордону Олексієм Арестовичем у 2022-2023 роках, прибравши звідти чутливу, на нашу думку, інформацію. Ці дані свідчать, що Арестович принаймні двічі використав листи ГУР як підставу для виїзду".

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NGL.media

Деталі: Водночас в редакції припустили, що існує певна ймовірність, що лист може бути підробленим.

Що цьому передувало:

  • 1 лютого NGL.media опублікував інформацію, що колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).
  • Пізніше Головне управління розвідки заявило, що не видавало Арестовичу "ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон".

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Теми: Арестович
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