NGL.media опублікували дані бази перетину кордону: Арестович двічі виїжджав завдяки "листу ГУР"
Четвер, 1 лютого 2024, 17:23
Журналістський антикорупційного центру NGL.media опублікували дані бази перетину кордону, які свідчать, що скандально відомий блогер, колишній позаштатний радник голови Офісу президента, Олексій Арестович, принаймні двічі, у травні і вересні, виїжджав з України завдяки "листам ГУР".
Джерело: NGL.media
Дослівно: "Задля повноти інформації NGL.media вирішили опублікувати повний список перетинів державного кордону Олексієм Арестовичем у 2022-2023 роках, прибравши звідти чутливу, на нашу думку, інформацію. Ці дані свідчать, що Арестович принаймні двічі використав листи ГУР як підставу для виїзду".
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Деталі: Водночас в редакції припустили, що існує певна ймовірність, що лист може бути підробленим.
Що цьому передувало:
- 1 лютого NGL.media опублікував інформацію, що колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).
- Пізніше Головне управління розвідки заявило, що не видавало Арестовичу "ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон".
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