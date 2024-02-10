Байден похвалив Шольца за "взірцевий внесок" в оборону України

Президент США Джо Байден у п'ятницю прийняв у Білому домі канцлера Німеччини Олафа Шольца. Говорили про "тісну координацію спільних пріоритетів".

Джерело: Білий дім

Деталі: Байден і Шольц підтвердили свою рішучу підтримку України в боротьбі проти Росії.

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Як йдеться у повідомленні, Байден "високо оцінив взірцевий внесок Німеччини" в оборону України, а канцлер Шольц наголосив на важливості постійної підтримки США.

Лідери обговорили ситуацію Близькому Сході та підтвердили свою прихильність і право Ізраїлю на самооборону відповідно до міжнародного права.

Вони також підкреслили необхідність захисту цивільних осіб у Секторі Гази та збільшення поставок гуманітарної допомоги, яка рятує життя. Обидва обмінялися думками щодо створення умов для тривалого миру як для ізраїльтян, так і для палестинців, створення палестинської держави з гарантованою безпекою Ізраїлю.