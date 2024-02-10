Байден похвалил Шольца за "образцовый вклад" в оборону Украины

Президент США Джо Байден в пятницу принял в Белом доме канцлера Германии Олафа Шольца. Говорили о "тесной координации общих приоритетов".

Источник: Белый дом

Детали: Байден и Шольц подтвердили свою решительную поддержку Украины в борьбе против России.

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Как говорится в сообщении, Байден "высоко оценил образцовый вклад Германии" в оборону Украины, а канцлер Шольц подчеркнул важность постоянной поддержки США.

Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили свою приверженность и право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом.

Они также подчеркнули необходимость защиты гражданских лиц в Секторе Газа и увеличения поставок гуманитарной помощи, которая спасает жизни. Оба обменялись мнениями относительно создания условий для длительного мира как для израильтян, так и для палестинцев, создания палестинского государства с гарантированной безопасностью Израиля.