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На Одещині вдруге за ніч була оголошена повітряна тривога: окупанти били безпілотниками

Олена ІвашківСубота, 10 лютого 2024, 04:54
На Одещині вдруге за ніч була оголошена повітряна тривога: окупанти били безпілотниками
Скриншот alerts.in.ua

Близько 5.00 10 лютого в Одеській області вдруге за ніч була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: За інформацією Кіпера, знову виникла загроза застосування ударних безпілотників в Ізмаїльському районі.

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Водночас у Повітряних силах повідомили, що декілька груп ударних БпЛА через Білгород-Дністровський район Одеської області прямують у західному напрямку (Рені).

Оновлено: О 6.16 тривогу скасували.

Теми: повітряна тривогабезпілотникиОдеська область
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