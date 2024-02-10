На Одещині вдруге за ніч була оголошена повітряна тривога: окупанти били безпілотниками

Близько 5.00 10 лютого в Одеській області вдруге за ніч була оголошена повітряна тривога.

Джерело: Повітряні сили, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: За інформацією Кіпера, знову виникла загроза застосування ударних безпілотників в Ізмаїльському районі.

Реклама:

Водночас у Повітряних силах повідомили, що декілька груп ударних БпЛА через Білгород-Дністровський район Одеської області прямують у західному напрямку (Рені).

Оновлено: О 6.16 тривогу скасували.