В Одесской области вторично за ночь была объявлена воздушная тревога: оккупанты били беспилотниками
Суббота, 10 февраля 2024, 04:54
Около 5.00 10 февраля в Одесской области второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы, председатель Одесской ОВА Олег Кипер
Детали: По информации Кипера, снова возникла угроза применения ударных беспилотников в Измаильском районе.
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В то же время в Воздушных силах сообщили, что несколько групп ударных БпЛА через Белгород-Днестровский район Одесской области направляются в западном направлении (Рени).
Обновлено: В 6.16 тревогу отменили.