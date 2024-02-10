В Одесской области вторично за ночь была объявлена ​​воздушная тревога: оккупанты били беспилотниками

Около 5.00 10 февраля в Одесской области второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы, председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: По информации Кипера, снова возникла угроза применения ударных беспилотников в Измаильском районе.

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В то же время в Воздушных силах сообщили, что несколько групп ударных БпЛА через Белгород-Днестровский район Одесской области направляются в западном направлении (Рени).

Обновлено: В 6.16 тревогу отменили.