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В Одесской области вторично за ночь была объявлена ​​воздушная тревога: оккупанты били беспилотниками

Алена ИвашкивСуббота, 10 февраля 2024, 04:54
В Одесской области вторично за ночь была объявлена ​​воздушная тревога: оккупанты били беспилотниками
Скриншот alerts.in.ua

Около 5.00 10 февраля в Одесской области второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы, председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: По информации Кипера, снова возникла угроза применения ударных беспилотников в Измаильском районе.

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В то же время в Воздушных силах сообщили, что несколько групп ударных БпЛА через Белгород-Днестровский район Одесской области направляются в западном направлении (Рени).

Обновлено: В 6.16 тревогу отменили.

Темы: воздушная тревогабеспилотникиОдесская область
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