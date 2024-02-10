Повітряні сили ліквідували 23 "Шахеди" з 31 запущеного 

У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131". Збити вдалося 23 безпілотники.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Безпілотники окупанти запускали з Балаклави та мису Чауда, що у Криму, а також з Курської області Росії.

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В результаті бойової роботи знищено 23 "Шахеди" у межах Одеської та Харківської областей.

Основними напрямками ударів були Одещина та Харківщина.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.