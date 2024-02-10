Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили ліквідували 23 "Шахеди" з 31 запущеного 

Олена ІвашківСубота, 10 лютого 2024, 07:28
Повітряні сили ліквідували 23 Шахеди з 31 запущеного 
Ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131". Збити вдалося 23 безпілотники.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Безпілотники окупанти запускали з Балаклави та мису Чауда, що у Криму, а також з Курської області Росії.

Реклама:

В результаті бойової роботи знищено 23 "Шахеди" у межах Одеської та Харківської областей. 

Основними напрямками ударів були Одещина та Харківщина.

До відбиття повітряного нападу залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: безпілотникивійнаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

безпілотники
У Росії кажуть, що збили три ударні безпілотники в Брянській області
На Одещині вдруге за ніч була оголошена повітряна тривога: окупанти били безпілотниками
На півдні України повідомляли про загрозу ударних БпЛА: атакували Одещину
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: