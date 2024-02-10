Воздушные силы ликвидировали 23 беспилотника из 31 запущенного
Суббота, 10 февраля 2024, 07:28
В ночь на 10 февраля противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed-136/131". Сбить удалось 23 беспилотника.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: Беспилотники оккупанты запустили из Балаклавы и мыса Чауда, что в Крыму, а также из Курской области России.
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В результате боевой работы уничтожено 23 "Шахеды" в пределах Одесской и Харьковской областей.
Основными направлениями ударов были Одесская и Харьковская области.
К отражению воздушного нападения привлекались подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.
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