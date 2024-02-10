Росіяни вбили людину та поранили ще п'ятьох на Херсонщині
Субота, 10 лютого 2024, 08:26
За добу 9-10 лютого російські війська вбили цивільну особу та поранили ще п'ятьох у Херсонській області.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів по області, з них 52 – по Херсону.
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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; гаражний кооператив у Херсоні.
Внаслідок обстрілів людина загинула, ще 5 - дістали поранення.
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