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Росіяни вбили людину та поранили ще п'ятьох на Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 10 лютого 2024, 08:26
Росіяни вбили людину та поранили ще п'ятьох на Херсонщині
обстріляний берислав, фото ілюстративне: ова

За добу 9-10 лютого російські війська вбили цивільну особу та поранили ще п'ятьох у Херсонській області.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів по області, з них 52 – по Херсону.

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Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі; гаражний кооператив у Херсоні.

Внаслідок обстрілів людина загинула, ще 5 -  дістали поранення.

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Теми: Херсонська область
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