Россияне убили человека и ранили еще пятерых на Херсонщине
Суббота, 10 февраля 2024, 08:26
За сутки 9-10 февраля российские войска убили гражданского человека и ранили еще пятерых в Херсонской области.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: За минувшие сутки противник совершил 66 обстрелов по области, из них 52 - по Херсону.
Реклама:
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; гаражный кооператив в Херсоне.
В результате обстрелов человек погиб, еще 5 - получили ранения.
ВИДЕО ДНЯ