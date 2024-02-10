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Россияне убили человека и ранили еще пятерых на Херсонщине

Роман ПетренкоСуббота, 10 февраля 2024, 08:26
Россияне убили человека и ранили еще пятерых на Херсонщине
обстрелянный берислав, фото иллюстративное: ова

За сутки 9-10 февраля российские войска убили гражданского человека и ранили еще пятерых в Херсонской области.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: За минувшие сутки противник совершил 66 обстрелов по области, из них 52 - по Херсону.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры в Херсонском районе; гаражный кооператив в Херсоне.

В результате обстрелов человек погиб, еще 5 - получили ранения.

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Темы: Херсонская область
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