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Росіяни атакують звільнену Білогорівку за підтримки авіації

Роман ПетренкоСубота, 10 лютого 2024, 08:50
Росіяни атакують звільнену Білогорівку за підтримки авіації
скриншот deepstatemap

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Білогорівку Луганської області, здійснюють атаки за підтримки авіації.

Джерело: ОВА

Деталі: Окрім Білогорівки, під ударами артилерійських установок опинилися Серебрянське лісництво та село Невське.

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За даними ОВА, на територіях Луганщини, окупованих ще з 2014 року, окупанти заявляють про низьку якість питної води з крану, тобто її краще використовувати лише у технічних цілях.

Довідково: Селище було окуповане Росією у 2022 році, але вже 19 вересня звільнене ЗСУ.

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Теми: Луганська область
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