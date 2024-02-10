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Россияне атакуют освобожденную Белогоровку при поддержке авиации

Роман ПетренкоСуббота, 10 февраля 2024, 08:50
Россияне атакуют освобожденную Белогоровку при поддержке авиации
скриншот deepstatemap

Российские оккупационные войска продолжают давить на Белогоровку Луганской области, осуществляют атаки при поддержке авиации.

Источник: ОВА

Детали: Кроме Белогоровки, под ударами артиллерийских установок оказались Серебрянское лесничество и село Невское.

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По данным ОВА, на территориях Луганщины, оккупированных еще с 2014 года, оккупанты заявляют о низком качестве питьевой воды из крана, то есть ее лучше использовать только в технических целях.

Справка: Поселок был оккупирован Россией в 2022 году, но уже 19 сентября освобожден ВСУ.

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Темы: Луганская область
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