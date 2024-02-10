Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одещину ворог атакував трьома хвилями БПЛА – поранені четверо співробітників підприємств

Роман ПетренкоСубота, 10 лютого 2024, 09:14
Одещину ворог атакував трьома хвилями БПЛА – поранені четверо співробітників підприємств
фото: getty images

Вночі на 10 лютого російські окупанти тричі атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждало чотири людини.

Джерело: Одеська ОВА

Деталі: Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі 9 "Шахедів" знищили підрозділи протиповітряної оборони.

Реклама:

Однак, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства, він у лікарні.

Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я.

Сили ППО знищили 12 дронів.

ВІДЕО ДНЯ

Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані, один із постраждалих у важкому стані.

Також ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади, дахи. Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража.

Теми: Одеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Одеса
В Одесі постраждав чоловік внаслідок удару російськими дронами
Франція готує план допомоги постраждалим культурним пам’яткам Одеси
Нічна атака: у Миколаєві теж є влучання, в Одесі постраждали патрульні, на Вінниччині – пожежа від уламків
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: