Одещину ворог атакував трьома хвилями БПЛА – поранені четверо співробітників підприємств

Вночі на 10 лютого російські окупанти тричі атакували Одещину ударними безпілотниками. Постраждало чотири людини.

Джерело: Одеська ОВА

Деталі: Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі 9 "Шахедів" знищили підрозділи протиповітряної оборони.

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Однак, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства, він у лікарні.

Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я.

Сили ППО знищили 12 дронів.

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Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані, один із постраждалих у важкому стані.

Також ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади, дахи. Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража.