Одесскую область враг атаковал тремя волнами БПЛА - ранены четверо сотрудников предприятий

Ночью на 10 февраля российские оккупанты трижды атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Пострадали четыре человека.

Источник: Одесская ОВА

Детали: Первую волну дронов россияне направили по Одессе. Все 9 "Шахедов" уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

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Однако, обломками одного из сбитых БпЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия, он в больнице.

Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья.

Силы ПВО уничтожили 12 дронов.

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Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Также враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, побиты фасады, крыши. Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона вызван пожар частного дома и гаража.