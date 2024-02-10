Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Облік військового майна тепер можна вести в електронній формі – Міноборони

Катерина ТищенкоСубота, 10 лютого 2024, 16:22
Облік військового майна тепер можна вести в електронній формі – Міноборони
ілюстративне фото Міноборони

Міністерство оборони створює можливість вести електронні журнали обліку військового майна замість паперових.

Джерело: Міноборони

Деталі: Міністерство повідомило про внесення змін до наказу №440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України".

Реклама:

Заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що зараз в середньому командир роти витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію.

"Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", – сказала вона.

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі і використовувати для цього програмне забезпечення, яке прийняте в експлуатацію Міністерством оборони або допущене до дослідної експлуатації. У другому випадку програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ).

ВІДЕО ДНЯ

Наразі прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО, пояснили в Міноборони.

Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього використання.

У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.

До переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу – до прикладу, Microsoft Office 365. Проте у такому випадку друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно – достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках, зазначили в міністерстві.

У разі питань щодо наказу чи переходу на електронну форму можна звертатися на "гарячу лінію" Міністерства оборони за номером 1512. 

При цьому в Міноборони наголосили, що первинні документи (накладні, вимоги, акти, атестати) поки що залишаються в паперовій формі, "адже вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися при перевірках чи службових розслідуваннях".

Теми: Міноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Міноборони
Кабмін звільнив Павлюка з посади заступника Умєрова через "перехід на іншу роботу"
Глава Міноборони Польщі про слова Путіна: Не викликають жодної довіри
Росія швидко переозброюється і може напасти на НАТО через 3-5 років – міністр оборони Данії
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: