Облік військового майна тепер можна вести в електронній формі – Міноборони

Міністерство оборони створює можливість вести електронні журнали обліку військового майна замість паперових.

Джерело: Міноборони

Деталі: Міністерство повідомило про внесення змін до наказу №440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України".

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Заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що зараз в середньому командир роти витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію.

"Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", – сказала вона.

Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі і використовувати для цього програмне забезпечення, яке прийняте в експлуатацію Міністерством оборони або допущене до дослідної експлуатації. У другому випадку програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ).

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Наразі прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО, пояснили в Міноборони.

Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього використання.

У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено.

До переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу – до прикладу, Microsoft Office 365. Проте у такому випадку друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно – достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках, зазначили в міністерстві.

У разі питань щодо наказу чи переходу на електронну форму можна звертатися на "гарячу лінію" Міністерства оборони за номером 1512.

При цьому в Міноборони наголосили, що первинні документи (накладні, вимоги, акти, атестати) поки що залишаються в паперовій формі, "адже вони підтверджують здійснення господарських операцій і можуть вимагатися при перевірках чи службових розслідуваннях".