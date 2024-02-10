Учет военного имущества теперь можно вести в электронной форме – Минобороны

Министерство обороны создает возможность вести электронные журналы учета военного имущества вместо бумажных.

Источник: Минобороны

Детали: Министерство сообщило о внесении изменений в приказ №440 "Об утверждении Инструкции по учету военного имущества в Вооруженных Силах Украины".

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Заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что сейчас в среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию.

"Учет имущества является одним из самых объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации", - сказала она.

Отныне воинские части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме и использовать для этого программное обеспечение, которое принято в эксплуатацию Министерством обороны или допущено к опытной эксплуатации. Во втором случае программы должны отвечать всем требованиям по защите информации (иметь аттестат соответствия КСЗИ).

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Сейчас примером такой программы является SAP, автоматизированная система управления оборонными ресурсами. Это ведущая логистическая система в мире, которой пользуются 28 стран НАТО, пояснили в Минобороны.

Для перехода на такие программы командирам или начальникам воинских частей, которые ведут собственное военное хозяйство, нужно издать приказ об их использовании.

В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено.

До перехода можно вести учет имущества в других программах без отдельного разрешения – к примеру, Microsoft Office 365. Однако в таком случае печатать все страницы журналов учета не нужно – достаточно лишь периодически подписывать обобщающую ведомость при сверках, отметили в министерстве.

В случае вопросов относительно приказа или перехода на электронную форму можно обращаться на "горячую линию" Министерства обороны по номеру 1512.

При этом в Минобороны отметили, что первичные документы (накладные, требования, акты, аттестаты) пока остаются в бумажной форме, "ведь они подтверждают осуществление хозяйственных операций и могут требоваться при проверках или служебных расследованиях".