Bild: Німецькі генерали приїжджали до Києва на запрошення Залужного в день його звільнення

Валерій Залужний, фото з його Facebook

У четвер, 8 лютого, німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг і генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр перебували у Києві на запрошення вже колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: Bild із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У публікації йдеться, що німецькі військові прибули в Україну, щоб обмінятися ідеями зі своїми колегами.

Реклама:

Дослівно німецьке Міноборони: "Генеральний інспектор Бундесверу генерал Броєр зараз перебуває в Україні у супроводі генерал-майора Фройдінга та інших".

Більше деталей: За словами представника Міноборони, німецькі військові прибули до Києва на запрошення Залужного. У четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський відправив його у відставку з поста головнокомандувача ЗСУ.

Метою переговорів представників Бундесверу в Києві був "подальший обмін думками щодо поточних оборонних потреб і майбутніх військових викликів", додали у німецькому оборонному відомстві.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Міністр оборони Рустем Умєров представив нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського партнерам у Німеччині та Франції.

У Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.