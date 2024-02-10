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Bild: Німецькі генерали приїжджали до Києва на запрошення Залужного в день його звільнення

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 10 лютого 2024, 16:45
Bild: Німецькі генерали приїжджали до Києва на запрошення Залужного в день його звільнення
Валерій Залужний, фото з його Facebook

У четвер, 8 лютого, німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг і генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр перебували у Києві на запрошення вже колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

ДжерелоBild із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У публікації йдеться, що німецькі військові прибули в Україну, щоб обмінятися ідеями зі своїми колегами.

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Дослівно німецьке Міноборони: "Генеральний інспектор Бундесверу генерал Броєр зараз перебуває в Україні у супроводі генерал-майора Фройдінга та інших".

Більше деталей: За словами представника Міноборони, німецькі військові прибули до Києва на запрошення Залужного. У четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський відправив його у відставку з поста головнокомандувача ЗСУ.

Метою переговорів представників Бундесверу в Києві був "подальший обмін думками щодо поточних оборонних потреб і майбутніх військових викликів", додали у німецькому оборонному відомстві.

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Що передувало: Міністр оборони Рустем Умєров представив нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського партнерам у Німеччині та Франції.

У Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.

Теми: НімеччинаЗалужний
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