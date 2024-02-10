Bild: Німецькі генерали приїжджали до Києва на запрошення Залужного в день його звільнення
У четвер, 8 лютого, німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг і генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр перебували у Києві на запрошення вже колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Джерело: Bild із посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: У публікації йдеться, що німецькі військові прибули в Україну, щоб обмінятися ідеями зі своїми колегами.
Дослівно німецьке Міноборони: "Генеральний інспектор Бундесверу генерал Броєр зараз перебуває в Україні у супроводі генерал-майора Фройдінга та інших".
Більше деталей: За словами представника Міноборони, німецькі військові прибули до Києва на запрошення Залужного. У четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський відправив його у відставку з поста головнокомандувача ЗСУ.
Метою переговорів представників Бундесверу в Києві був "подальший обмін думками щодо поточних оборонних потреб і майбутніх військових викликів", додали у німецькому оборонному відомстві.
Що передувало: Міністр оборони Рустем Умєров представив нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського партнерам у Німеччині та Франції.
У Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.
У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.