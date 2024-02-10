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Bild: Немецкие генералы приезжали в Киев по приглашению Залужного в день его увольнения

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 16:45
Bild: Немецкие генералы приезжали в Киев по приглашению Залужного в день его увольнения
Валерий Залужный, фото из его Facebook

В четверг, 8 февраля, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер находились в Киеве по приглашению уже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: Bild со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: В публикации говорится, что немецкие военные прибыли в Украину, чтобы обменяться идеями со своими коллегами.

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Дословно немецкое Минобороны: "Генеральный инспектор Бундесвера генерал Бройер сейчас находится в Украине в сопровождении генерал-майора Фройдинга и других".

Больше деталей: По словам представителя Минобороны, немецкие военные прибыли в Киев по приглашению Залужного. В четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский отправил его в отставку с поста главнокомандующего ВСУ.

Целью переговоров представителей Бундесвера в Киеве был "дальнейший обмен мнениями относительно текущих оборонных потребностей и будущих военных вызовов", добавили в немецком оборонном ведомстве.

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Что предшествовало: Министр обороны Рустем Умеров представил нового главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского партнерам в Германии и Франции.

В Пентагоне, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердили готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Смотрите видеоразбор "ЕП" об ответе Запада на смену командования ВСУ.

Темы: ГерманияЗалужный
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