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Зеленський "позитивно" поговорив із Макроном про ситуацію на полі бою і потреби України

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 10 лютого 2024, 17:47
Зеленський позитивно поговорив із Макроном про ситуацію на полі бою і потреби України
Зеленський і Макрон, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном обговорив ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

Джерело: Зеленський у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під час розмови лідери обох держав обговорювали ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, які включають безпілотники, артилерію та боєприпаси, а також засоби радіоелектронної боротьби та системи ППО.

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Також йшлося про підготовку двостороннього документа про "гарантії безпеки" на основі Вільнюської декларації G7.

Пряма мова Зеленського: "Я подякував Макрону та французькому народу за непохитну підтримку. Дуже позитивна і цілеспрямована розмова, саме те, що зараз потрібно".

Що передувало: Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".

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Раніше в ОП заявили, що наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди із Францією.

У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.

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Теми: ЗеленськийМакрон
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