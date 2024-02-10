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Зеленский "позитивно" поговорил с Макроном о ситуации на поле боя и потребностях Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 17:47
Зеленский позитивно поговорил с Макроном о ситуации на поле боя и потребностях Украины
Зеленский и Макрон, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины.

Источник: Зеленский в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Во время разговора лидеры обоих государств обсуждали ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, которые включают беспилотники, артиллерию и боеприпасы, а также средства радиоэлектронной борьбы и системы ПВО.

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Также речь шла о подготовке двустороннего документа о "гарантиях безопасности" на основе Вильнюсской декларации G7.

Прямая речь Зеленского: "Я поблагодарил Макрона и французский народ за непоколебимую поддержку. Очень позитивный и целенаправленный разговор, именно то, что сейчас нужно".

Что предшествовало: Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".

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Также в ОП заявили о том, что приблизились к финализации двустороннего соглашения с Францией.

В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

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Темы: ЗеленскийМакрон
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