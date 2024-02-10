Зеленский "позитивно" поговорил с Макроном о ситуации на поле боя и потребностях Украины
Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины.
Источник: Зеленский в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"
Детали: Во время разговора лидеры обоих государств обсуждали ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, которые включают беспилотники, артиллерию и боеприпасы, а также средства радиоэлектронной борьбы и системы ПВО.
Также речь шла о подготовке двустороннего документа о "гарантиях безопасности" на основе Вильнюсской декларации G7.
Прямая речь Зеленского: "Я поблагодарил Макрона и французский народ за непоколебимую поддержку. Очень позитивный и целенаправленный разговор, именно то, что сейчас нужно".
Что предшествовало: Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".
Также в ОП заявили о том, что приблизились к финализации двустороннего соглашения с Францией.
В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.
Читайте также: Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.