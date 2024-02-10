Шольц на зустрічі з Байденом: Путін в інтерв'ю говорив багато брехні

Шольц і Байден під час зустрічі 9 лютого, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі назвав "безглуздим" інтерв'ю, яке президент РФ Володимир Путін дав Такеру Карлсону.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Шольц заявив, що під час інтерв’ю російський диктатор говорив "багато брехні про історію цієї війни".

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Канцлер зазначив, що Путін зацікавлений лише в тому, щоб "отримати шматок території своїх сусідів" і назвав таку поведінку "імперіалізмом".

Він підкреслив, що єдиною причиною того, що війна РФ проти України досі триває є "бажання російського президента анексувати частини України".

Пряма мова Шольца: "Спільним посланням для нього має бути: "Наша допомога Україні не зменшиться".

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Що передувало: У Єврокомісії зазначили, що Путін в інтерв’ю Карлсону повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст.