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Шольц на встрече с Байденом: Путин в интервью говорил много лжи

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 18:09
Шольц на встрече с Байденом: Путин в интервью говорил много лжи
Шольц и Байден во время встречи 9 февраля, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме назвал "бессмысленным" интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал Такеру Карлсону.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: Шольц заявил, что во время интервью российский диктатор говорил "много лжи об истории этой войны".

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Канцлер отметил, что Путин заинтересован лишь в том, чтобы "получить кусок территории своих соседей" и назвал такое поведение "империализмом".

Он подчеркнул, что единственной причиной того, что война РФ против Украины до сих пор продолжается, является "желание российского президента аннексировать части Украины".

Прямая речь Шольца: "Общим посланием для него должно быть: "Наша помощь Украине не уменьшится".

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Что предшествовало: В Еврокомиссии отметили, что Путин в интервью Карлсону повторил старую ложь, искажения и манипуляции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал абсолютно бессмысленным заявление президента России Владимира Путина о том, что развязанная им война против Украины является результатом расширения НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что заявления Путина вовсе не являются новыми, но шокирует то, что их распространяет американский журналист.

Темы: ШольцБайденПутин
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