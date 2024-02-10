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Президентка Угорщини подала у відставку після скандалу з помилуванням засудженого

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 10 лютого 2024, 18:45
Президентка Угорщини подала у відставку після скандалу з помилуванням засудженого
Каталін Новак, фото Corbis via Getty Images

Президентка Угорщини Каталін Новак подала у відставку після значного суспільного резонансу щодо її рішення про помилування чоловіка, засудженого у справі про сексуальне насильство в дитбудинку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Index

Пряма мова Новак: "Я зробила помилку. Рішення про помилування і відсутність обґрунтування могли викликати сумніви. Тут немає і не може бути сумнівів. Я б ніколи не помилувала нікого, хто жорстоко поводиться з дітьми. Захист дітей – це наш спільний обов'язок".

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Деталі: Новак додала, що як угорка очікує від нового президента, що він не буде робити помилок, а якщо зробить, то візьме на себе відповідальність, навіть пішовши у відставку з посади.

"Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які, можливо, відчули, що я не підтримала їх", – сказала Новак.

Новий президент Угорщини має бути обраний парламентом протягом 30 днів після закінчення терміну її повноважень.

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Що передувало: Скандал, який розгорівся нещодавно, пов’язаний із рішенням Каталін Новак помилувати близько двох десятків людей у квітні 2023 року, напередодні візиту Папи Римського.

Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору приховувати злочини. Директор був засуджений до 8 років ув'язнення за сексуальне насильство над кількома неповнолітніми хлопчиками в 2004-2016 роках.

Опозиційні партії Угорщини після цього зажадали відставки Новак.

Напередодні щонайменше тисяча людей вийшла на протест у Будапешті, вимагаючи відставки Новак через її рішення помилувати чоловіка, засудженого як співучасника за приховування справи про сексуальне насильство в дитячому будинку.

Теми: Угорщина
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