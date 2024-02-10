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Президент Венгрии подала в отставку после скандала с помилованием осужденного

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 18:45
Президент Венгрии подала в отставку после скандала с помилованием осужденного
Каталин Новак, фото Corbis via Getty Images

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку после значительного общественного резонанса относительно ее решения о помиловании мужчины, осужденного по делу о сексуальном насилии в детдоме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Index

Прямая речь Новак: "Я совершила ошибку. Решение о помиловании и отсутствие обоснования могли вызвать сомнения. Здесь нет и не может быть сомнений. Я бы никогда не помиловала никого, кто жестоко обращается с детьми. Защита детей – это наш общий долг".

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Детали: Новак добавила, что как венгерка ожидает от нового президента, что он не будет делать ошибок, а если сделает, то возьмет на себя ответственность, даже уйдя в отставку с должности.

"Я прошу прощения у тех, кого я обидела, и у всех жертв, которые, возможно, почувствовали, что я не поддержала их", – сказала Новак.

Новый президент Венгрии должен быть избран парламентом в течение 30 дней после окончания срока ее полномочий.

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Что предшествовало: Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

Оппозиционные партии Венгрии после этого потребовали отставки Новак.

Накануне по меньшей мере тысяча человек вышла на протест в Будапеште, требуя отставки Новак из-за ее решения помиловать мужчину, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.

Темы: Венгрия
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