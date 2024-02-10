Зеленський про виробництво зброї та боєприпасів: Усе, заплановане на рік, буде виконано

Президент Володимир Зеленський запевняє, що все заплановане на поточний рік виробництво української зброї та боєприпасів буде виконано.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Провів також детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів – усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва.

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Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка. Окремо – розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп. Головком, командувачі, урядовці.

Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано".