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Зеленский о производстве оружия и боеприпасов: Все, запланированное на год, будет выполнено

Катерина ТищенкоСуббота, 10 февраля 2024, 19:36
Зеленский о производстве оружия и боеприпасов: Все, запланированное на год, будет выполнено
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уверяет, что все запланированное на текущий год производство украинского оружия и боеприпасов будет выполнено.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Провел также детальное и широкое совещание по украинскому производству оружия и боеприпасов – всего того, что мы уже производим и что планируем к производству.

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Дроны, снаряды для дронов, артиллерия и боеприпасы, наша техника. Отдельно – развитие и обеспечение мобильных огневых групп. Главком, командующие, чиновники.

Четкие задачи по финансированию, ускорению контрактов. Все то, что запланировано на год, будет выполнено".

Темы: Зеленскийоружие
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