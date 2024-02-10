Росіяни вдарили по Херсонщині: загинула жінка, її син у важкому стані
Субота, 10 лютого 2024, 21:32
Внаслідок обстрілу російськими військами села Токарівка на Херсонщині загинула 68-річна жінка, її сина госпіталізовано у важкому стані.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні вдень окупанти вдарили по селу Токарівка.
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Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річний чоловік. Його доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя.
Вже надвечір стало відомо про ще одну постраждалу – мати пораненого. На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років".