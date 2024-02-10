Россияне ударили по Херсонщине: погибла женщина, ее сын в тяжелом состоянии

В результате обстрела российскими войсками села Токаревка на Херсонщине погибла 68-летняя женщина, ее сын госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня днем оккупанты ударили по селу Токаревка.

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В результате обстрела минно-взрывную травму и ранение брюшной полости получил 43-летний мужчина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Уже к вечеру стало известно о еще одной пострадавшей – матери раненого. К сожалению, женщина погибла на месте. Ей было 68 лет".