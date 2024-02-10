Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Херсонщине: погибла женщина, ее сын в тяжелом состоянии

Катерина ТищенкоСуббота, 10 февраля 2024, 21:32
Россияне ударили по Херсонщине: погибла женщина, ее сын в тяжелом состоянии
Токаревка на Херсонщине, скриншот deepstatemap

В результате обстрела российскими войсками села Токаревка на Херсонщине погибла 68-летняя женщина, ее сын госпитализирован в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня днем оккупанты ударили по селу Токаревка.

Реклама:

В результате обстрела минно-взрывную травму и ранение брюшной полости получил 43-летний мужчина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Уже к вечеру стало известно о еще одной пострадавшей – матери раненого. К сожалению, женщина погибла на месте. Ей было 68 лет".

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Херсонская область
Россияне убили человека и ранили еще пятерых на Херсонщине
Российские войска обстреляли Белозерку в Херсонской области: раненый мужчина
Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры и ранила женщину в Бериславе 
Последние новости
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
05:40
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
Все новости...
Реклама: