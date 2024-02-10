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У Миколаєві та передмісті Дніпра пролунали вибухи – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 10 лютого 2024, 23:11
У Миколаєві та передмісті Дніпра пролунали вибухи – ЗМІ
збитий "Шахед", ілюстративне фото Getty Images

У Миколаєві та передмісті Дніпра під час атаки "Шахедів" пролунали звуки вибухів.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Деталі: Як повідомляє Суспільне, у передмісті Дніпра та в Миколаєві чутно вибухи.

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На Дніпропетровщині та Миколаївщині оголошено повітряну тривогу, Україну атакують "Шахеди".

Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про дві групи "Шахедів" на Дніпро з півночі, а також групу "Шахедів" у напрямку Миколаєва.  

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на одному з об’єктів міста.

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Дослівно Сєнкевич: "Пожежа на одному з обʼєктів. Зʼясовуємо деталі. Прошу не публікувати ніякі фото/відео".

Оновлено о 23:58. Сєнкевич уточнив, що на відкритій території сталося займання сухої трави. Без постраждалих.

Близько 1.00 стало відомо про повторні вибухи у Миколаєві.

Теми: ДніпроМиколаївбезпілотники
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