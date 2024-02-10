У Миколаєві та передмісті Дніпра пролунали вибухи – ЗМІ
У Миколаєві та передмісті Дніпра під час атаки "Шахедів" пролунали звуки вибухів.
Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Деталі: Як повідомляє Суспільне, у передмісті Дніпра та в Миколаєві чутно вибухи.
На Дніпропетровщині та Миколаївщині оголошено повітряну тривогу, Україну атакують "Шахеди".
Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про дві групи "Шахедів" на Дніпро з півночі, а також групу "Шахедів" у напрямку Миколаєва.
Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на одному з об’єктів міста.
Дослівно Сєнкевич: "Пожежа на одному з обʼєктів. Зʼясовуємо деталі. Прошу не публікувати ніякі фото/відео".
Оновлено о 23:58. Сєнкевич уточнив, що на відкритій території сталося займання сухої трави. Без постраждалих.
Близько 1.00 стало відомо про повторні вибухи у Миколаєві.