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В Николаеве и пригороде Днепра прогремели взрывы – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 10 февраля 2024, 23:11
В Николаеве и пригороде Днепра прогремели взрывы – СМИ
сбитый "Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В Николаеве и пригороде Днепра во время атаки "Шахедов" раздались звуки взрывов.

Источник: Суспільне, Воздушные силы ВСУ, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Детали: Как сообщает Суспільне, в пригороде Днепра и в Николаеве слышны взрывы.

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На Днепропетровщине и Николаевщине объявлена воздушная тревога, Украину атакуют "Шахеды".

Около 23:00 Воздушные силы сообщили о двух группах "Шахедов" на Днепр с севера, а также группу "Шахедов" в направлении Николаева.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожаре на одном из объектов города.

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Дословно Сенкевич: "Пожар на одном из объектов. Выясняем детали. Прошу не публиковать никакие фото/видео".

Обновлено в 23:58. Сенкевич уточнил, что на открытой территории произошло возгорание сухой травы. Без пострадавших.

Около 1:00 стало известно о повторных взрывах в Николаеве.

Темы: ДнепрНиколаевбеспилотники
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