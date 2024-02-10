У мережі з’явилися фейкові "сайти Залужного" – ЦПД

Центр протидії дезінформації попереджає про появу в мережі Інтернет фейкових сайтів, нібито пов’язаних із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Дослівно: "В інтернеті шириться реклама сайтів, які нібито пов'язані з Валерієм Залужним, колишнім головкомом ЗСУ. Ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.

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Центр наголошує, що ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані.

Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні TG-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України".

Деталі: У ЦПД застерегли від реєстрації на цих ресурсах і попросили довіряти лише верифікованим джерелам.