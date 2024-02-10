В сети появились фейковые "сайты Залужного" – ЦПД

Центр противодействия дезинформации предупреждает о появлении в сети Интернет фейковых сайтов, якобы связанных с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Источник: Центр противодействия дезинформации

Дословно: "В интернете распространяется реклама сайтов, которые якобы связаны с Валерием Залужным, бывшим главкомом ВСУ. Ресурсы находятся на разных доменах и созданы анонимами.

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Центр отмечает, что эти сайты не связаны с Валерием Залужным, а об их деятельности правоохранительные органы Украины уже проинформированы.

Вероятно, за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, который стремится к расколу украинского общества и использует для этого различные средства. В частности, сайты ведут на анонимные TG-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины".

Детали: В ЦПД предостерегли от регистрации на этих ресурсах и попросили доверять только верифицированным источникам.