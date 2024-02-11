Партизани виявили у Криму радіолокаційну станцію окупантів

Українські партизани виявили у Криму радіолокаційну станцію "Противник-ГЕ".

Джерело: Telegram партизанського руху "АТЕШ"

Деталі: За їхньою інформацією, станція розташована на південний захід від аеродрому тимчасово окупованого Джанкоя.

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Станція виявляє повітряні цілі і передає інформацію у протиповітряну оборону, яке прикриває аеродром. Координати розташування станції: 45.6934554, 34.3966575.

Партизани "АТЕШ" зазначають, що раніше це не рятувало окупантів від прильотів по згаданому об'єкту.