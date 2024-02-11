Партизаны обнаружили в Крыму радиолокационную станцию оккупантов

Украинские партизаны обнаружили в Крыму радиолокационную станцию "Противник-ГЭ".

Источник: Telegram партизанского движения "АТЕШ"

Детали: По их информации, станция расположена к юго-западу от аэродрома временно оккупированного Джанкоя.

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Станция обнаруживает воздушные цели и передает информацию в противовоздушную оборону, которая прикрывает аэродром. Координаты расположения станции: 45.6934554, 34.3966575.

Партизаны "АТЕШ" отмечают, что ранее это не спасало оккупантов от прилетов по упомянутому объекту.