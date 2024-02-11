На Київщині через атаку "Шахедів" працювала ППО

У ніч на 11 лютого у Києві та області оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів", працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, КОВА

Дослівно КМВА: "Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА".

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Деталі: Військові повідомили, що на Київщину безпілотники летять з Черкаської області.

Доповнено о 2.50: КОВА повідомила, що на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА, у регіоні працють сили ППО.

О 2.59 у КМДА заявили, що ППО працює на підступах до Києва. Мешканців столиці просять перебувати в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

О 3.46 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.