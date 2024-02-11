В Киевской области из-за атаки "Шахедов" работала ПВО

В ночь на 11 февраля в Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов", в области работала ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КМВА

Дословно КМВА: "Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой применения БПЛА".

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Детали: Военные сообщили, что на Киевщину беспилотники летят из Черкасской области.

Дополнено в 2.50: КОВА сообщила, что в Киевской области зафиксировано движение враждебных БПЛА, в регионе работают силы ПВО.

В 2.59 в КГГА заявили, что ПВО работает на подступах к Киеву. Жителей столицы просят находиться в укрытиях.

ВИДЕО ДНЯ

В 3.46 раздался отбой угрозы ударных БпЛА.